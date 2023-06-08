Овчинский: Московская компания разработала новые модели скоростных лифтов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Отечественные строительная и лифтовая отрасли испытали на себе за прошедший год значительное внешнее воздействие. Впрочем представляющие эти сферы компании удержались на рынке благодаря благоприятным условиям для бизнеса в столице. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, им удалось также обеспечить диверсификацию своих производств и нарастить объемы создаваемой продукции. В числе таких предприятий - МЭЛ, производящее лифтовое оборудование. Сейчас на нем разработаны и готовятся к серийному выпуску обновлённые кабины.

«По итогам 2022 года компания увеличила объемы производства в два раза, а также разработала две модели скоростных лифтов, - отметил глава ведомства. - Панируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции».

По его словам, среди особенностей новинки можно выделить ее дизайн и размеры. Высота модели - до 2,2 метра! Плюс ко всему впечатляющая грузоподъемность у одной из модернизированных кабин - до двух тысяч килограмм. Первым в отрасли завод начал выпускать лифты со скоростью 2,5 метра в секунду. Кроме того, приступил к производству подъемников с улучшенными техническими параметрами для зданий комфорт-класса.

Предприятие в этом году взялось за возведение нового цеха в рамках МаИП. Благодаря этому компания сможет выпускать изделий больше в 1,5 раза. В год планируется производить до четырех тысяч лифтов. Цех позволит дополнительно создать 85 рабочих мест.

Как пояснил генеральный директор компании Руслан Родиков, на отечественном рынке пока нет аналогов новым моделям подъемников, разработанных в этом году.

«Дизайн лифтовых кабин комфорт- и бизнес-класса «Космос» и «Широта» разработан совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, - уточнил представитель завода. - Идеи концепций навеяны природой России и космосом».

Названия для серии новинок тоже выбрали особенные. В серии «Космос» у одной из кабин возможны десять вариантов отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. А для более просторной модели серии «Широта» отделку «привязали» к регионам России - «Заполярный», «Кижи», «Кузбасс», «Красная поляна», «Байкал». Демонстрацию этих лифтов провели 7 июня на выставке Russian elevator week.