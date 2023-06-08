Новый раздел на сайте ВДНХ объединил данные о спортивных клубах и площадках выставки - Сергунина

Фото: пресс-служба ВДНХ

Мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки - эти и многие другие виды спорта доступны посетителям ВДНХ. На территории выставки оборудованы площадки для тренировок и командных игр, а также пункты проката инвентаря. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, вся информация об инфраструктуре для активного отдыха теперь собрана в онлайн-проекте «Спорт на ВДНХ». Этот новый раздел открыли для удобства посетителей на сайте выставки.

«Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия», — рассказала Наталья Сергунина.

На территории выставки есть площадки для воркаута. Одна из них находится справа от входа в Ботанический сад, другая — вблизи стадиона в парке «Останкино». Рядом с павильоном №27 «Физкультура и спорт» размещена универсальная зона, где можно поиграть в мини-футбол, стритбол и баскетбол со своей командой. Вход свободный, график работы локаций опубликован на странице проекта.

В афише событий отмечены встречи спортивных клубов ВДНХ. На выставке есть объединения по лакроссу, фрисби, традиционной китайской гимнастике, кроссминтону (виду спорта, сочетающему элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса) и капоэйре (бразильскому единоборству, объединяющему боевые и акробатические элементы).

По воскресеньям в 10:00 москвичей и туристов приглашают изучить правила и попробовать свои силы в исконно русской командной игре кила. Главная цель в ней — зайти с мячом в зону соперников на противоположном краю поля. С еще одной игрой — лаптой — посетителей знакомят по четвергам в 18:30 и воскресеньям в 16:30. По понедельникам, средам и пятницам в 20:00 можно со сборной командой сыграть в волейбол. Все занятия проводятся бесплатно, требуется регистрация на странице проекта.

Шахматный клуб ВДНХ работает ежедневно с 11:00 до 22:00. В деревянном строении установлено 12 столов с удобными скамейками. Вход свободный.

Чтобы поиграть в бадминтон и настольный теннис на площади Промышленности, нужно оплатить аренду инвентаря: стола, ракеток, шарика или волана. Для любительского турнира по большому теннису потребуется арендовать корт. На 2-м Каменском пруду можно позаниматься вейкбордингом, взяв напрокат все необходимое. Еще дети и взрослые могут пройти полосу препятствий на высоте свыше 16 метров в веревочном парке Sky Town. Стоимость билетов указана в разделе «Спортивно-досуговые объекты».

Кроме того, на странице проекта «Спорт на ВДНХ» опубликована информация о пунктах проката лодок, катамаранов и велосипедов и о местах, где можно переодеться, отдохнуть или перекусить.