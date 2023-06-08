Овчинский: Проект «Открой#Моспром» пополнился новой серией виртуальных экскурсий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о запуске новой серии онлайн-экскурсий проекта «Открой#Моспром» по фабрикам и заводам столицы. В в соцсетях и на сайте уже можно посмотреть первые два выпуска. С помощью такого формата для желающих открывается доступ на производства, закрытые в обычное время для гостей, и не принимающие экскурсионные группы очно. Онлайн-прогулка позволяет самим посетителям выбирать удобное для них время и место для того, чтобы узнать о технологических процессах и увидеть, как создаются повседневные изделия и разрабатываются инновации.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Виртуальные экскурсии проводятся с 2020 года, за это время мы показали более 65 выпусков, - отметил глава ведомства. - В 2023 году онлайн-серию открыло предприятие по изготовлению чипов для проездных карт и брелоков. Планируем в этом году выпустить около 20 серий».

Первая серия посвящена заводу «Смарт Системз», выпускающему RFID-продукцию. Во втором выпуске представлены восемь предприятий легкой промышленности. Все они работают в отраслевом кластере «Кунцево». Например, в их числе компания по выпуску спортивной и повседневной одежды «Макс Экстрим». В ее цехах делают все - от идеи и разработки новинок до пошива и печати рисунка на ткани. Трафаретная машина способна напечатать до 700 изделий в час.

Следующие серии позволят заглянуть на предприятие «МонАрх», занятое модульным строительством жилья. Завод создает сразу целые части квартир, в которых есть отделка, электропроводка и водоснабжение. Эти модули потом поступают на стройплощадку для сооружения жилого дома.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ещё один из будущих выпусков раскроет некоторые секреты компании «ЛГМ» - производителя насосного оборудования для кораблей, космодромов и атомных станций. Подробнее об онлайн-экскурсиях - на сайте и в соцсетях проекта «ВКонтакте» и «Одноклассники». Здесь можно смотреть свежие серии.

Напомним, в проекте «Открой#Моспром», запущенном в 2019 году, объединились самые разные форматы. Среди них - офлайн- и онлайн-туры на промышленные площадки города, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные события.