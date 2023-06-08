В Москве временно перекроют движение транспорта в Лефортовском тоннеле и на участках ТТК Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Москве перекроют движение транспорта на нескольких улицах для проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле. Здесь планируют обновить порядка 74,5 тыс. квадратных метров асфальта. Перекрывать будут сам Лефортовский тоннель, его съезды, а также несколько участков по ТТК. Об этом сообщает mos.ru.

Так, с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня будет временно недоступно движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах, на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца от улицы Золоторожский Вал, дом 11, строение 38, до Спартаковской площади, дом 1/2. Также проехать нельзя будет по внутренней стороне ТТК от Спартаковской улицы, дом 16, строение 15, до шоссе Энтузиастов, дом 5, строение 2.

Помимо этого, ограничения введут на съезды на внутреннюю часть ТТК с Лефортовской набережной в районе улицы Радио, с Красноказарменной набережной и с улицы Золоторожский Вал. Будет перекрыт и съезд с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

Сообщается, что для замены асфальта, которая будет проходить в технике единого ковра, задействуют более 400 сотрудников и свыше 200 спецмашин.

Ранее KP.RU писал, что несколько участков в районе Госпитальной и Рубцовской набережных в Москве перекроют на 2,5 месяца. Движение будут ограничивать постепенно, иногда полностью, а иногда — по одной полосе.