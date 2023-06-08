Детей участников СВО отправят на Шантарские острова

Глава региона поручил отдельное внимание в путешествии обратить на безопасность. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»

Поддержку участников СВО и членов их семей в Хабаровском крае можно назвать всеобъемлющей. Наряду с неравнодушными жителями, не на словах, а на деле ощущается поддержка со стороны региональных властей. Желание губернатора Михаила Дегтярева оказывать всяческую помощь выражается не только в появлении мер финансовой поддержки, но и в других решениях социальной направленности.

Одной из важных инициатив является организация отдыха для детей военнослужащих, погибших в ходе участия в СВО. Здесь правительство сотрудничает с министерством туризма Хабаровского края, предоставляя возможность детям познакомиться с самыми привлекательными местами региона, куда стремятся попасть туристы со всей страны. Так, по поручению Михаила Дегтярева, будет организована поездка на Шантарские острова. Уникальный объект, расположенный в Охотском море, дает шанс увидеть гренландских китов.

Глава региона заметил, что безопасность путешествия должна быть на высшем уровне.

- Группу детей важно сформировать таким образом, чтобы она состояла из школьников среднего и старшего возраста. Кроме того, необходимо предусмотреть все меры безопасности для юных туристов, обеспечить их спутниковой связью. А сопровождающим должен быть опытный проводник-инструктор, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Время на отработку поручения установлено до конца августа, когда наступит наиболее подходящий сезон для поездки.