В Москве парочка попросила у девушки телефон послушать музыку и ограбила ее Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве мужчина и женщина попросили у прохожей телефон, чтобы послушать музыку. После этого они отдали ей смартфон, но потребовали деньги. Девушка попыталась сбежать от своих новых знакомых, но те ее догнали. Мужчина стал душить жертву, а женщина вытащила из кармана джинсов дорогой гаджет. О произошедшем рассказали в прокуратуре Москвы.

С двумя злоумышленниками 27-летняя девушка познакомилась во дворе дома. Парочка попросила у нее мобильный телефон послушать музыку. В какой-то момент женщина заметила, что новые знакомые уходят и пошла следом. Она потребовала вернуть ей телефон, что те и сделали. Однако затем они стали угрожать девушке, что все равно заберут смартфон и попросили у нее 2 тыс. рублей. Женщина испугалась и сказала, что нужно дойти до банкомата на улице Тайнинской.

Проходя мимо своего подъезда, потерпевшая быстро зашла в него и попыталась закрыть дверь. Однако, злоумышленники прошли за ней и зашли вместе в лифт. Там мужчина набросился на жертву и стал ее душить руками, в то время как его сообщница выхватила из кармана джинсов девушки гаджет стоимостью 70 тыс. рублей.

После этого нападавшие сбежали. Правоохранителям удалось их задержать. Оказалось, что 39-летняя женщина и 44-летний мужчина уже были ранее судимы за совершение разбойного нападения