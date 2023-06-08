В Москве собираются отправить на принудительное лечение 90-летнего пенсионера, который убил и расчленил жену

В Москве будут судить мужчину, который убил и расчленил свою жену Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве предстанет перед судом 90-летний мужчина, убивший и расчленивший супругу. Затем он выбросил части тела жены с балкона, где их нашли прохожие. Как рассказали в Следственном комитете России по столице, пенсионера признали психически нездоровым.

Напомним, 3 ноября 2022 года между пожилыми супругами в квартире на улице Маршала Тухачевского в Москве произошла ссоры. Мужчина дважды ударил ножом в область шеи своей жены. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

После этого пенсионер отчленил части тела погибшей и выбросил их с балкона на улицу. Как писал KP.RU, изначально предполагалось, что женщина была еще жива, когда он начал распиливать тело, но эта версия не подтвердилась после проведения экспертиз.

Судебные психиатры пришли к выводу, что мужчина в момент совершения убийства не осознавал, что делает. Его признали нуждающимся в принудительном лечении. Уголовное дело с утвержденным постановлением направили в суд для решения этого вопроса.