Синоптик Шувалов: к середине июня в Москву придет жара Фото: Иван ВИСЛОВ

На прогностических картах появились первые признаки прихода настоящего лета, поделился радостной новостью руководитель погодного центра «Метео» Александр Шувалов. Со следующей недели в Москве начнется быстрое потепление, к 16-17 июня ожидают уже 27-29 градусов выше нуля.

— Правда, перед этим в субботу и воскресенье и Москве и Санкт-Петербургу придется пережить пару прохладных дней. Но в условиях малооблачной погоды, характерной для антициклонов, воздух начнет быстро прогреваться. К тому же, мы еще входим в пору самых длинных дней, когда солнце работает почти 18 часов, — отметил синоптик.

С 12 июня температура начнет резко расти. К 15 числу термометры будут показывать 25-27 градусов тепла, а 16-17 придет жара в 27-29 градусов.

При этом осадков практически не будет: небольшие дожди возможны только 9 июня, в пятницу.

Напомним, 8 июня в столице ожидается переменная облачность и до плюс 23 градусов.