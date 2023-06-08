Путин поддержит кандидатуру Собянина на сентябрьских выборах - Песков

Мэр Москвы Сергей Собянин получит поддержку президента Владимира Путина, если решит в сентябре снова участвовать в выборах главы столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин высоко оценивает работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства поддержит нынешнего руководителя столицы на сентябрьских выборах, если Сергей Собянин решит снова избираться на пост мэра.

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна»,- рассказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами 8 июня.

Ранее сообщалось, что в Москве началась избирательная кампания по выборам мэра. Мосгордума назначила выборы главы столицы на 10 сентября – Единый день голосования. В этот же день, 10 сентября, пройдут выборы еще в 23 регионах России.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в ходе заседания также приняла постановление о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила, что столичная платформа для дистанционного голосования - единственная региональная платформа в России.

«Напомню, что в соответствии с федеральным законом Московская городская избирательная комиссия вправе принять решение о проведении дистанционного электронного голосования в Москве на своей региональной платформе. Она у нас единственная в России», - уточнила Памфилова. По ее словам, с учетом Москвы в рамках этой избирательной кампании смогут дистанционно проголосовать 21,5 млн жителей страны.

Напомним, Сергей Собянин возглавил правительство Москвы 21 октября 2010 года. В 2018 году он был переизбран на третий срок. Срок полномочий мэра столицы составляет 5 лет. Ранее, до 2008 года, он продолжался 4 года.