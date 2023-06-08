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НовостиПроисшествия8 июня 2023 12:42

Один человек погиб из-за аварии на газопроводе в районе Сокол в Москве

Возгорание уже ликвидировали
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мила ГЕНЬ
Один человек погиб из-за аварии на газопроводе в районе Сокол в Москве

Один человек погиб из-за аварии на газопроводе в районе Сокол в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Москвы произошла авария при работах на газпроводе. В районе Сокол проводились работы по обрезке газопровода, когда прозвучал хлопок. На месте образовался столб огня высотой в два метра, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Погиб рабочий.

По данным АО «Мосгаз», из-за аварии загорелись деревянные конструкции, которые ограждали строительные работы.

В ГУ МЧС России по Москве KP.RU рассказали, что пожар начался на Ленинградском проспекте в районе дома №69, строение 1. Сигнал поступил в 13:10, ликвидировали возгорание в 14:33. На месте работают сотрудники МЧС.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.