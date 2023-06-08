Строительство образовательного комплекса на 350 мест началось в районе Филевский Парк

В трехэтажном здании разместятся начальная школа и детский сад. Фото: mos.ru.

В районе Филевский Парк на западе столицы стартовали работы по строительству крупного образовательного комплекса. В трехэтажном здании разместятся начальная школа и детский сад, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Началось строительство учебного комплекса с блоком начальных классов на 225 мест и детским садом на 125 мест по адресу: улица Барклая, владение 6, 6т. Общая площадь трехэтажного объекта составит 9,4 тысяч квадратных метров», - рассказал Сергей Левкин.

Образовательный комплекс будет современным и очень комфортным для малышей. В крыле, где разместится начальная школа, кроме учебных кабинетов оборудуют зал на 150 мест с эстрадой и артистическими помещениями, информационный центр, игровые комнаты для продленки, медицинский кабинет, хозяйственные и технические помещения. Обедать школьники будут в просторной столовой на 125 мест, а заниматься спортом – в отдельном зале для общей физической подготовки.

Сергей Левкин рассказал, каким будет детский сад, который займет другой блок комплекса. Кроме просторных помещений для групп в нем предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для учителя-логопеда и методиста. Помещения для дошколят спроектированы изолированно друг от друга, так что они будут принадлежать каждой отдельной детской группе. У каждой групповой ячейки будут собственная раздевалка, игровая комната, спальня, буфет и туалет.

На участке вокруг образовательного комплекса разместятся прогулочные площадки для детсадовцев, площадки для подвижных игр и спортивные площадки для школьников. На территории оставили место для зоны огородничества: здесь ребята будут изучать растения. Кроме того, для детей оборудуют общую площадку отдыха.

Учебный комплекс станет частью жилого комплекса «Барклая 6», расположенного неподалеку от набережной Москвы-реки и парка «Фили». В десяти минутах ходьбы от него располагаются станции метро «Парк Победы», «Фили» и «Багратионовская».

Глава департамента градостроительной политики отметил, что транспортная доступность и близкое расположение к жилому комплексу образовательного комплекса повышают комфортность жизни москвичей. Создание комфортной городской среды – одна из главных задач, поставленных перед правительством Москвы мэром столицы Сергеем Собяниным.

Всего с начала 2023 года в Москве построили более 20 школ и детских садов. В планах до конца года построить еще более 40 таких объектов. Более половины образовательных учреждений в столице возводится за счет инвесторов. Всего с 2011 года строители столицы сдали более 500 детских садов и школ. Это позволило сократить в Москве острый дефицит мест для школьников и дошкольников.