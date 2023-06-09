Наталья Сергунина: Летом в столичной сети «Москино» можно бесплатно посетить показы детских фильмов

Фото: пресс-служба Москино

В дни летних каникул сеть «Москино» приглашает на бесплатные показы детских фильмов из золотого отечественного фонда. В акции участвуют девять кинотеатров города - «Искра», «Космос», «Вымпел», «Спутник», «Березка», «Тула», «Молодежный», «Салют» и «Сатурн». Подробностями поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно», — рассказала Наталья Сергунина.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте киносети.

В афише представлены такие фильмы:

- 13 июня - комедия о лете и дружбе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»;

- 20 июня - сказка по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч»;

- 27 июня - картина режиссера Ролана Быкова «Внимание, черепаха!»;

- 4 июля - фильм «Волшебная лампа Аладдина»;

- 11 июля - калмыцкое кино «Небесный верблюд»;

- 18 июля - телемюзикл «Волшебная сила» из нескольких курьезных историй по мотивам рассказов и сценариев писателя Виктора Драгунского;

- 25 июля - современная семейная комедия о поездке мальчика в лагерь на берегу самого глубокого озера «Байкальские каникулы».

В августе в залах сети «Москино» покажут фильмы «Порядок вещей», «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка странствий», «Где это видано, где это слыхано», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» и «Подзорная труба».