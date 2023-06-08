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НовостиЗвезды8 июня 2023 16:19

Диана Арбенина опровергла слухи об отмене концерта в Москве

На июль запланирован юбилейный концерт "Ночных снайперов"
Светлана ДАНИЛИНА
Юбилейный концерт "Ночных снайперов" запланирован на начало июля

Юбилейный концерт "Ночных снайперов" запланирован на начало июля

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно появились слухи о том, что концерт Дианы Арбениной в Москве отменен. На своей странице в социальных сетях лидер группы "Ночные снайперы" опровергла данные сообщения.

"Концерту – быть!" - заявила Арбенина. К сообщению она также добавила тэги "я буду петь" и "хватит распространять фейки". Юбилейный концерт группы "Ночные снайперы" запланирован на начало июля в Москве.

Напомним, ранее концерты лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной были отменены в ряде городов. Некоторые выступления были перенесены в связи с травмой певицы, которую она получила в результате неудачного падения в мае.

Концерт Арбениной в Краснодаре перенесен на середину июля, хотя изначально был запланирован на июнь. Точная дата выступления пока что не названа.