Что произошло за день 8 июня в Москве: главные новости

Прокуратура Москвы начала проверку информации о водителе, который высадил детей из автобуса Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Москвы начала проверку информации о водителе, который высадил детей из автобуса. Подростки проводили каникулы на базе отдыха в Калужской области. Оттуда их забрал автобус, однако водитель не довез детей до столицы, высадил на дороге и уехал.

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