Министр Багреева: в рамках нацпроекта «Производительность труда» более 1,7 тысячи сотрудников столичных компаний прошли обучение

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

С начала прошлого года в Москве 1,7 тыс. сотрудников предприятий обучились внедрению бережливого производства. Это программа в рамках нацпроекта «Производительность труда»

— Сотрудники компаний проходят обучение практикам бережливого производства и отрабатывают их на пилотном потоке совместно с экспертами. Полученные знания и навыки помогают им самостоятельно выявлять потери и работать над их устранением, находить и рационально использовать внутренние резервы компании. Применение методик бережливого производства позволяет повышать производительность труда на предприятии не менее чем на пять процентов ежегодно, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Министр отдельно отметила, что подготовлено и сертифицировано 135 внутренних тренеров из числа сотрудников, прошедших обучение. Такой специалист сможет проводить обучение коллег на местах и тиражировать усвоенные практики на все производственные процессы. Например, подобный «коуч» может смоделировать со слушателями ситуацию, которая тормозит рост производительности, разобрать допущенные ошибки и вместе найти выход из положения. Через подобные практикоориентированные задания сотрудники лучше усваивают новое.

Нацпроект «Производительность труда» направлен на снижение производственных издержек и рост объемов выпускаемой продукции отечественной промышленностью. В столице его реализуют с начала 2022 года. Этим занимается АНО «Мосстратегия», подведомственная Департаменту экономической политики и развития. Проект продлится до конца 2024 года, в столице в нем смогут принять участие 441 предприятие. Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф. При подачи нужно указать регион — город Москва.

Также, в рамках реализации национального проекта впервые в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023». Подать заявку можно до 5 июля 2023 года.