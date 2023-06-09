Московский производитель одежды увеличил ассортимент выпускаемой продукции почти в два раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

За 2023 год компания — производитель одежды из Москвы — расширила ассортимент практически в два раза. О масштабировании продуктового портфеля бизнеса рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики *Москвы* Владислав Овчинский.

— Столичный производитель одежды Epic Merch приступил к выпуску собственных изделий в августе прошлого года, за это время ему удалось изготовить около 12 тысяч товаров. В этом году компания добавила в свой ассортимент восемь новых видов изделий, – рассказал Владислав Овчинский.

Глава Департамента также привел актуальную статистику по компаниям легкой промышленности, которые сейчас активно наращивают производства. В столице действуют порядка 250 компаний, которые стремятся занять освободившиеся после ухода иностранных компаний полки магазинов. Кроме того, растет потребительский спрос, поэтому бизнес вслед за трендов не только наращивает объемы производства, но и расширяет ассортимент.

Например, Epic Merch ввел в продуктовую линейку жилеты, рубашки, панамы, шарфы, куртки, в том числе бомберы, варежки. Всего фирма отшивает 18 видов изделий. Предприятие использует актуальные технологии в производстве, дабы снизить себестоимость и дать рынку уникальный продукт. Например, пуговицы для одежды отпечатаны на 3D-принтере.

Директор по развитию компании Григорий Максимов уточнил, что на производстве уделяют вниманием как модным трендам, так и эксплуатационным показателям товаров — износостойкости.

Н предприятиях легкой промышленности в Москве заняты свыше 10 тысяч человек. Инвесторы открывают производственные площадки в столице, чтобы получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и объемной номенклатуре мер поддержки от правительства. Например, льготным займам, субсидиям и другим преференциям. Кроме того, действует набор антикризисных инструментов для бизнеса.