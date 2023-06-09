Движение закроют около «Лужников» в Москве из-за Кубка России по футболу

11 июня перекроют движение в районе стадиона «Лужники» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве, 11 июня, пройдет Кубок России по футболу на стадионе «Лужники». В связи с этим временно будет закрыто движение, информирует Департамент транспорта столицы.

Уточняется, что на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора будет закрыт проезд с 8:00 утра до окончания мероприятия. А с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская. А также в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

Накануне редакцию «Комсомольской правды» посетили амбассадоры Кубка России Евгений Алдонин и Роман Широков.

Напомним, 11 июня в «Лужниках» состоится Суперфинал Кубка России, на поле встретятся команды «Краснодар» и ЦСКА. Они разыграют трофей, который привезли и показали в редакции «КП».