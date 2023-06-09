Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны «Южный порт» назначенным городом оператором

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Бывшую промзону «Южный порт» — расположена в Печатниках — ждет комплексное развитие. Этим займется оператор, которого определила Москва. Проект, когда он будет завершен, даст мегаполису почти 18,5 тысяч рабочих мест.

— Градостроительный потенциал площадки составляет около 1,7 миллиона квадратных метров. В реализацию проекта планируется вложить около 173 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 7,8 миллиарда рублей, – сообщил сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комплексное развитие территорий (КРТ), оно же реорганизация, будет проводится на участке площадью 51,3 га. Земля расположена между Южным речным портом и Шоссейным проездом. Сейчас здесь старые складские помещения, автосервисы и прочие объекты, которые не способствуют эффективному использованию городской земли.

— Планируется возвести почти 950 тысяч кв. м жилья, а также более 745 тысяч кв. м общественно-деловых объектов, – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По словам министра, в рамках КРТ в районе Печатники возведут детсады и школы на 775 детей и 1475 учащихся. В проекте запланирована поликлиника на 300 посещений в смену и пожарное депо.