Роспотребнадзор: В 405 проверенных магазинах Москвы «Мистер Сидр» не найден

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Роспотребнадзор города Москвы продолжает проверку торговых точек на предмет наличия алкогольного напитка «Мистер Сидр». По данным ведомства, по состоянию на 8 июня 2023, проведена проверка 405 магазинов. Ни в одном из них напиток не обнаружен.

Кроме этого отмечается, что случаев отравления данным продуктом в Московском регионе не зафиксировано. Тем не менее, Роспотребнадзор продолжает держать под контролем ситуацию, проверки торговых организаций не останавливаются. Они проводятся совместно с органами исполнительной власти и внутренних дел столицы.

Напомним, алкогольным напитком «Мистер Сидр» отравились более 60 человек по всей России. В Ульяновской области погибло 16 человек.

«КП – Ульяновск» рассказывал о 32-летнем производителе опасного сидра. Владелец компании, Анар Гусейнов, в настоящее время задержан, его отправили в СИЗО на два месяца, до 4 августа.

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