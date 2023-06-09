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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:24

Мужчина задержан за изнасилование 11-летнего мальчика в Москве

Насильственные действия он совершал с декабря 2022 года по апрель 2023
Светлана ДАНИЛИНА
СК будет ходатайствовать об аресте насильника

СК будет ходатайствовать об аресте насильника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице задержан 34-летний мужчина, его обвиняют в изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Установлено, что в период с декабря 2022 года по апрель 2023, мужчина находился в московском регионе и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Отмечается, что насильник и пострадавший мальчик ранее были знакомы.

В ходе допроса 34-летний гражданин признал свою вину. В ближайшее время его ждет суд, где сотрудники следственного комитета будут просить о заключении насильника под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что в Москве собираются отправить на принудительное лечение 90-летнего пенсионера, который убил и расчленил жену. Части тела погибшей он выбросил с балкона, где их нашли случайные прохожие.