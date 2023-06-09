В Шереметьево полицейские отпустили предполагаемых фальшивомонетчиков с почти 100 млн рублей Фото: Shutterstock

В марте 2023 года в ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции по имеющейся оперативной информации проверяли багаж двоих иностранцев. В нем нашли примерно 95 млн рублей. Анонимный источник утверждал, что часть денег — фальшивки. Мужчин отпустили, теперь проводится служебная проверка, сообщили KP.RU в пресс-службе УТ МВД России по Центральному Федеральному округу.

Анонимный информатор сообщил в полицию, что иностранцы собираются вывезти за границу большую сумму денег, часть из которых — поддельные. Истинность этих данных пока не подтвердилась. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах. Однако после того, как багаж иностранцев был проверен, их отпустили.

Теперь по данному факту проводится служебная проверка. В рамках ее устанавливают, приняли ли полицейские все нужные меры при проведении досмотра груза и исполнили ли они свои должностные обязанности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве полицейский похитил более 200 тыс. рублей, подменив их на фальшивки. Эти деньги были сданы в отдел как находка.