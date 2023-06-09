Испанские слизни атаковали Москву

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Жители Москвы все чаще начали замечать слизней на улицах города. Эксперты утверждают, что испанские слизни в столице появились около четырех лет назад. Откуда они взялись точно не известно. Одна из версий - их могли завести с фруктами или с посадочным материалом. В разговоре с сайтом mk.ru биолог Сергей Лукьянов объяснил почему слизней в Москве становится больше с каждым годом.

"Одной из причин стремительного размножения вредителей является отсутствие их естественных врагов. Птицы, которые питаются насекомыми, в большинстве своем просто не смогут проглотить такую добычу", — говорит эксперт.

Вредители живут преимущественно на охраняемых природных территориях. Он также отмечает, что единственные, кто может одолеть слизня - это ежики.

Ранее KP.RU рассказывал, что в квартире на юге Москвы женщина обнаружила змею. Чтобы избавиться от нежданной гостьи, пришлось вызывать спасателей.