Прокуратура требует ужесточить приговор о мошенничестве с жильем семьи Баталова

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Прокуратура города Москвы внесено апелляционное представление на приговор суда. В ведомстве требуют пересмотреть решение.

«В связи с мягкостью назначенного Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной наказания государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа на приговор суда внесено апелляционное представление», — указано в сообщении.

Напомним, обидчикам вдовы и дочери актера Алексея Баталова, Михаилу Цивину и Дмитрию Бублию вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет. Наталье Дрожжиной дали четыре года условно.

Также, было принято решение, взыскать 600 тысяч рублей со всех фигурантов уголовного дела, в пользу Марии Баталовой, как компенсация морального вреда. В пользу вдовы Алексея Баталова назначена такая же сумма компенсации.