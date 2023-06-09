Эксперты оценили тарифы на регулярные речные перевозки в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

Регулярные речные электросуда в Москве уже совсем скоро будут готовы принять первых пассажиров. Для удобства оплаты проезда специально к запуску речных маршрутов разработан новый дизайн турникетов. Они короче и тоньше аналогов из метро. Как рассказали в столичном Дептрансе, турникеты поддерживают сразу несколько способов оплаты. В их числе «Тройка», бесконтактные банковские карты, телефоны Android с NFC и оплата по распознаванию лица. Известны и цены за проезд: в рабочий день - 150 рублей, в выходные - 300 рублей. Они действуют по 31 августа 2023 года. Далее с 1 сентября - 150 рублей в любой день. Карта москвича для оплаты проезда не действует. Ребенок до семи лет в сопровождении взрослого - бесплатно. Также бесплатные поездки включены для владельцев билетов «Единый» без лимита поездок на 90 и 365 дней.

Эксперты уже дали свою оценку тарифам на регулярные речные перевозки в столице.

«Это уникальный проект, который превратит Москву-реку в транспортную артерию, - говорит Норайр Блудян, член Общественного совета Минтранса России. - Тысячи жителей получат альтернативный способ передвижения. Московский транспорт всегда стремиться к предоставлению самых современных сервисов и высоких стандартов обслуживания. Поэтому утвержденные тарифы вполне соответствуют этой высокой планке. Такая стоимость позволит обеспечивать пассажиров необходимым уровнем комфорта».

По его мнению, при малой вместимости судов до 50 человек становится очевидным, что регулярные речные маршруты не рассчитаны на большое количество пассажиров.

«Это обеспечит максимальный комфорт и безопасность поездок, - уточнил Блудян. - С точки зрения тарифной системы очень важно, что столичные речные электросуда не будут использованы для массового транзита, как например в Стамбуле или Сиднее».

Высокие стандарты качества сервиса на регулярных речных маршрутах отмечает и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Чтобы это понять, достаточно взглянуть на инфраструктуру, которую сейчас подготавливают, - говорит эксперт. - Отрадно, что и тарифная политика столичных властей на речных перевозках сделает поездки максимально доступными. В сравнении с рекреационными и экскурсионными речными маршрутами, которые действуют в столице, стоимость проезда на регулярном маршруте до 6 раз ниже».