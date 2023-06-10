Москвичам рассказали о погоде 10 июня

10 июня в Москве осадки не ожидаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 10 июня, в Москве осадков не ожидается, и температура воздуха поднимется до 18 градусов со знаком плюс. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России.

Днем, 10 июня, столбики термометров у жителей Москвы будут колебаться от +16 до +18 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Но при этом, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В ночное время суток температура воздуха опустится до 5-7 градусов выше нуля. Ветер не изменит направление, а скорость его ожидается 6-11 м/с. Атмосферное давление ночью будет на уровне 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться на уровне +15...+20 градусов днем, а вот ночью будет значительно холоднее. Столбики термометров покажут лишь 2 градуса со знаком плюс.

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