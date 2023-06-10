Летучую мышь поймали в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы

Самостоятельно жильцы не рискнули трогать животное Фото: REUTERS

Необычная гостья залетела в квартиру жилого дома на улице Недорубова на юго-востоке Москвы. Там жильцы обнаружили летучую мышь. О происшествии рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Летучая мышь залетела в квартиру и обустроилась в углу одной из комнат. Самостоятельно жильцы не рискнули трогать животное и позвонили спасателям. На место выехали специалисты пожарного расчета. Они аккуратно достали мышь, которая спряталась в углу за шторой и отпустили ее на улицу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Это не первый неожиданный гость в квартирах москвичей. Вчера, 9 июня, спасатели приезжали на вызов в квартиру на улице Чертановская на юге столицы. Там, местная жительница обнаружила змею в своей ванной.