Водитель на Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в центе Москвы

Пострадавшая госпитализирована Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водитель за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в центре Москвы. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва.

Столкновение произошло на улице Трубная. Автомобиль двигался на большой скорости и наехал на самокатчицу. Пострадавшую госпитализировали, ее здоровьем занимаются врачи. Степень травм не уточняется.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в произошедшем, устанавливают все детали инцидента.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП, которое произошло на 85-м км МКАД в Москве. Там грузовик столкнулся с ограждением, опрокинулся и загорелся. На место прибыли сотрудники экстренных служб и оперативно потушили автомобиль. О состоянии водителя информация не поступала.

Еще одна авария произошла накануне на МКАД. Там, на внутренней стороне 76-го км столкнулись несколько автомобилей.