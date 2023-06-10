Владимир Ефимов: по городской программе в столице создадут свыше 18 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Застройщики подписали с городом соглашения о строительстве 12 современных предприятий и двух логистических комплексов по программе стимулирования создания мест приложения труда. На эти цели девелоперы намерены направить порядка 47,3 млрд рублей.

— Реализация проектов позволит создать свыше 18 тысяч рабочих мест для горожан. Инвестиции в их строительство превысят 47,3 миллиарда рублей. Новые объекты появятся на севере, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Серьезный потенциал для инвестпроектов у Зеленограда и Новой Москвы. Так инвесторы запланировали возвести в ТиНАО три промкомплекса. Тут смогут работать суммарно около 4,6 тысяч сотрудников. В ЗелАО построят шесть аналогичных объектов. Согласно инвестпроектам, тут появятся более трех тысяч новых рабочих мест.

— В 2022 году в программу были внесены изменения, которые позволяют инвесторам получить льготы по виду разрешенного использования земельного участка (ВРИ), если они построят объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, – напомнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В 2023 году власти одобрили планы по возведению двух логистических комплексов по этой программе. Первый появится на севере столицы, второй — в ТиНАО. Суммарный потенциал объектов — более восьми тысяч новых рабочих мест.

Москва начала программу по стимулированию создания мест приложения труда, чтобы районы застраивались комплексно. Это помогает жителям не только получать все необходимые услуги рядом с домом, но и устраиваться на работу ближе к месту жительства. В итоге снижается маятниковая миграция, что в свою очередь уменьшает нагрузку на общественный транспорт, сокращает автомобилизацию населения и как следствие — экологический ущерб. Дабы стимулировать застройщиков создавать места приложения труда, бизнес освобождают — частично или полностью — от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где планируют возвести жилье.