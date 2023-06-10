Овчинский: Слушатели «Московской технической школы» пройдут обучение на трехдневном курсе по роботизации производства

Для правильного внедрения и эффективного использования инновационных технологий в промышленности требуются определенные знания и навыки. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С 14 по 16 июня в столице будет проводиться очный курс о современных методах роботизации производства «Как автоматизировать предприятие и не потратить деньги и время в пустую». Его организуют «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с проектом Top 3D Academy на базе учебного центра KUKA Robotics. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для правильного внедрения и эффективного использования инновационных технологий в промышленности требуются определённые знания и навыки.

«Сотрудники столичных предприятий узнают, как снизить объем бракованной продукции на 10–20 процентов, уменьшить себестоимость изделий в 1,5–2 раза, избежать простоя в работе оборудования», - отметил глава ведомства.

По его словам, обучение поможет слушателям МТШ поднять на 20–40 процентов выработку производственных линий. Кроме того, им расскажут, как сократить расходы на фонд оплаты труда. Во время занятий речь пойдёт о современных подходах автоматизации и роботизации промышленных предприятий. В программе, например, практические занятия в инжиниринговом центре, где можно будет самим поуправлять промышленными и коллаборативными роботами. На реальных примерах слушатели проведут разбор технико-коммерческого предложения. А еще подготовят собственный расчет окупаемости роботизированного производственного участка. Им также покажут на выездной экскурсии производство, на котором роботы выполняют рабочие задачи.

Как уточнил генеральный директор проекта Top 3D Academy Алексей Щербаков, очный курс полезен не только образовательной программой. Он станет еще и площадкой для нетворкинга, объединяющей руководителей предприятий, инженеров и ведущих специалистов, которые внедряют решения по комплексной автоматизации и роботизации производственных процессов. Во время обучения они смогут обменяться опытом и обсудить актуальные темы. После того, курс будет завершен, слушателям вручат удостоверения о повышении квалификации. Запись на занятия - по ссылке.