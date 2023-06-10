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НовостиПроисшествия10 июня 2023 10:22

В Москве полицейский пытался угнать машину у умершей женщины

Сотруднику полиции помогал его знакомый
Авторы (2):
Светлана ДАНИЛИНА
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
Полиция разбирается в случившемся

Полиция разбирается в случившемся

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудник полиции и его знакомый пытались украсть автомобиль у умершей москвички. Эту информацию KP.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В экстренные службы поступило сообщение о смерти женщины, прибывший на место сотрудник полиции взял ключи от автомобиля в квартире погибшей и передал их своему знакомому. Тот же отогнал машину с парковки и начались поиски покупателя. Однако запланированное совершить не удалось. Личности угонщиков установлены - об их задержании не сообщается. В деле разбираются сотрудники следственного комитета.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель на Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на улице Трубная в центе Москвы. Пострадавшую госпитализировали, ее здоровьем занимаются врачи. Степень травм не уточняется. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в произошедшем, устанавливают все детали инцидента.