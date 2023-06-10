Водитель BMW врезался в фонарь и погиб на месте на юго-западе Москвы

Автомобиль въехал в фонарный столб Фото: Департамент транспорта Москвы

На юго-западе Москвы произошло смертельное ДТП днем, 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно установлено, что автомобиль BMW ехал по улице Айвазовского. 19-летний молодой человек, который находился за рулем машины, не справился с управлением. В результате машина въехала в мачту городского освещения.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью, молодой человек скончался на месте. По факту аварии проводится проверка. Другие обстоятельства произошедшего уточняются. В Департаменте транспорта города Москвы уточняют, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло накануне. KP.RU сообщал, что водитель на Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на улице Трубная в центе Москвы. Пострадавшую госпитализировали, ее здоровьем занимаются врачи. Степень травм не уточняется.