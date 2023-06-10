Появилось видео с места смертельного ДТП с участием BMW на юго-западе Москвы

Автомобиль BMW оказался прижат фонарным столбом Фото: Кадр видео

Появилось видео с места смертельного ДТП на юго-западе Москвы. Там, автомобиль BMW совершил наезд на фонарный столб. На кадрах видно, что в результате, иномарка оказалась под мачтой освещения. У машины смяло крышу, выбило окна, помяло корпус.

Напомним, за рулем находился 19-летний молодой человек. В результате столкновения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью - он скончался на месте. Предварительно установлено, что двигаясь по улице Айвазовского, мужчина не справился с управлением. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение на данном участке дороге не затруднено.

Еще одна авария произошла накануне. На улице Трубная в центре Москвы водитель за рулем Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате. Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали. Степень травм не уточняется.