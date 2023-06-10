Семью с ребенком достали из зажатого автомобиля после ДТП с фурой в Подмосковье

фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Авария с участием легкового автомобиля и фуры произошла в Подмосковье на трассе Луховицы-Зарайск. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ МО "Мособлпожспас".

Фура MAN и легковой автомобиль Nissan столкнулись на 8 километре трассы Луховицы-Зарайск. В результате аварии, в легковушке оказалась зажата семья с ребенком. Прибывшие на место ДТП спасатели, сначала вытащили ребенка с заднего сидения авто, и водителя. После, деблокировали и женщину с пассажирского сидения с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Пострадавшим на месте была оказана первая помощь, после они были переданы медикам. Уточняется, что водитель фуры не пострадал.

Еще одно ДТП произошло в Москве, но оно оказалось смертельным. Водитель BMW врезался в фонарный столб и погиб на месте от полученных травм на юго-западе Москвы. Сайт KP.RU показал видео с места происшествия.