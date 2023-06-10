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НовостиПроисшествия10 июня 2023 14:12

Погибший на юго-западе Москвы водитель BMW был без прав и ехал со скоростью 150 км/ч

Прокуратура Москвы раскрыла подробности ДТП
Светлана ДАНИЛИНА
Водитель BMW скончался на месте

Водитель BMW скончался на месте

Фото: прокуратура Москвы

19-летний молодой человек, который погиб после столкновения с мачтой городского освещения нарушил правила дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Ведомством установлено, что автомобиль BMW ехал со скоростью выше 150 км/ч. При этом у мужчины за рулем не было водительского удостоверения. Мужчина не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, а после врезался в фонарный столб. Юноша получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Иномарка влетела в фонарный столб на скорости более 150 км/ч

Иномарка влетела в фонарный столб на скорости более 150 км/ч

Фото: прокуратура Москвы

Напомним, авария произошла на улице Айвазовского. Сайт KP.RU показывал видео с места смертельного ДТП. В Департаменте транспорта города Москвы уточняют, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло накануне на улице Трубная в Москве. Водитель на Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате.