Погибший на юго-западе Москвы водитель BMW был без прав и ехал со скоростью 150 км/ч

Водитель BMW скончался на месте Фото: прокуратура Москвы

19-летний молодой человек, который погиб после столкновения с мачтой городского освещения нарушил правила дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Ведомством установлено, что автомобиль BMW ехал со скоростью выше 150 км/ч. При этом у мужчины за рулем не было водительского удостоверения. Мужчина не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, а после врезался в фонарный столб. Юноша получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Иномарка влетела в фонарный столб на скорости более 150 км/ч Фото: прокуратура Москвы

Напомним, авария произошла на улице Айвазовского. Сайт KP.RU показывал видео с места смертельного ДТП. В Департаменте транспорта города Москвы уточняют, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло накануне на улице Трубная в Москве. Водитель на Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате.