В Москве перенесли фестиваль сидра из-за смертельных отравлений

В Москве сообщили о переносе фестиваля сидра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы фестиваля I LOVE CIDER в Москве сообщили о переносе мероприятия, которое изначально было запланировано на 17 июня. Причиной такого решения стали массовые отравления напитком "Мистер сидер" во многих регионах России.

"За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлёкшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии, и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваля", — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Предварительная дата проведения мероприятия - 18 июля. Отмечается, что все ранее приобретенные билеты будут действительны.

Напомним, более 30 человек скончалось из-за употребления алкогольного напитка "Мистер сидер", а более 100 попали в больницы с отравлением. Корреспондент KP.RU разбирался, почему контору, которая два года производила суррогат, никто не проверял.