В Москве потушили пожар в автосервисе на площади в 600 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юго-востоке Москвы ночью 11 июня загорелся автосервис. Пожар охватил территорию в 600 квадратных метров. Его тушили около 1,5 часа, пламя удалось победить. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на Люблинской улице, дом 64, строение 1. Сообщение о возгорании поступило в 1:58 ночи. Прибывшие на место пожарные увидели, что пламя охватило металлическое одноэтажное здание. Данные из открытых источников утверждают, что в этом сооружении располагается автосервис.

В 3:26 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а в 3:38 его удалось ликвидировать. В МЧС добавили, что, информация о пострадавших не поступала. В причинах пожара еще предстоит разобраться.

Ранее KP.RU сообщал, что загорелось административное здание на юго-востоке Москвы. Пламя «гуляло» на площади в 250 квадратных метров. Спасателям удалось его потушить, обошлось без жертв.