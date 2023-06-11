До 18 градусов тепла и переменную облачность ожидают в Москве 11 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в воскресенье, 11 июня, прогнозируется переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +16-18 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что значительно выше нормы. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от шести до восьми градусов тепла. Ветер сохранит направление, его скорость будет в диапазоне от трех до восьми метров в секунду. Дождь не прогнозируется.

Днем 12 июня характер погоды будет соответствовать воскресному дню: воздух прогреется до +18-20 градусов, осадки не ожидаются, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 11 июня в Подмосковье ожидали заморозки до -2 градусов.