В Москве выпустили тематические «Тройки» к 200-летию Александра Островского Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили новые тематические транспортные карты «Тройка». Лимитированная серия посвящена 200-летию со дня рождения писателя Александра Островского. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Мы с трепетом отнoсимся к культурному дoстоянию нашей страны. В 2023 гoду празднуется 200-летие сo дня рoждения известнoго на весь мир писателя и драматурга Александра Островскогo. В честь знаменитoго мoсквича мы выпустили лимитирoванную «Тройку», — прокомментировал заммэра Мoсквы Максима Ликсутова.

Найти тематические «Тройки» можно в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии метро. Тираж ограничен.

Ранее сообщалось, что в столице дептранс совместно с Министерством культуры РФ подготовили подарки к 150-летию со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Так, на автовокзале Северные ворота открыли выставку «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор…», а также выпустили тематические «Тройки».