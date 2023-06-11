В Москве для реабилитации городских водоемов высадят около 70 тысяч растений Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Порядка 70 тыс. растений высадят на участке реки Городни, на прудах Алтуфьевском, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских в Москве. Это необходимо для создания оптимальных условий обитания рыб и водоплавающих птиц в столичных водоемах, рассказали на официальном сайте мэра города.

Водные растения разных видов создадут биоплато. Общая площадь таких островков зелени составит более 3,5 тыс. квадратных метров.

Флора способствует самоочищению воды, не дает ей «зацветать» и создает благоприятные условия для обитания различных животных. Биоплато стараются размещать так, чтобы они стали привлекательной частью городского пейзажа.

От основной акватории водоема эти островки огораживают габионами, чтобы грунт из зоны высадки растений не попадал в пруд. Помимо обычных растений в биоплато включают и краснокнижные — различные виды ириса, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки.