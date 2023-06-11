В автосервисе на юго-востоке Москвы сгорели 15 автомобилей Фото: прокуратура Москвы

Ночью 11 июня произошел пожар на улице Люблинской в Москве. Горел автосервис. В результате происшествия уничтожены или повреждены порядка 15 автомобилей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Напомним, пожар начался на Люблинской улице, дом 64, строение 1. Огонь охватил 600 квадратных метров одноэтажного здания из металлических конструкций. Пожарным удалось с ним справиться только спустя полтора часа с вызова. Ликвидировали возгорание в 3:38. Как писал KP.RU, пострадавших среди людей нет предварительно нет. Теперь эту информацию подтвердили в прокуратуре Москвы.

На фотографиях с места ЧП видно, что более 10 автомобилей сгорели дотла.

По факту случившегося организована проверка. Точная причина пожара будет названа по результатам пожарно-технической экспертизы.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин возгорания, сообщили в столичном ведомстве.