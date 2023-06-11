Овчинский: Московский разработчик создал систему роботизированного склада

Создана новинка для грамотного использования складских площадок. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о созданной столичным предприятием новинке для грамотного использования складских площадок. При этом применяются стеллажная система и робот манипулятор.

«Компания по разработке решений самообслуживания Engy создала систему роботизированного склада, - отметил глава ведомства. - Благодаря этому удастся сократить использование свободной площади на 40 процентов за счет компактного распределения товаров».

По его словам, технология не только позволяет оптимизировать пространство для хранения, но еще и ускоряет работу склада. Плюс ко всему выполняемых операций становится больше, а операционных расходов на персонал - меньше. При положительных результатах проводимой сегодня опытной эксплуатации системы ее запустят в серийное производство. Заказчики смогут получить разработку уже в этом году.

Подробнее о технологии рассказал генеральный директор компании Олег Синюхин, с помощью роботизации складских помещений достигается автоматизация таких операций, как сборка заказа, приемка и хранение товаров. «Умный» комплекс сам распознает их размеры и вес, определяя по этим данным место для них на складе. В итоге товары размещаются максимально близко друг к другу, создавая больше свободного пространства для хранения.

«Подобные системы зарубежного производства стоят в 2,5–3 раза дороже, - уточнил представитель разработчика. - Поэтому создание отечественного комплекса является экономически выгодным решением».

Стоит отметить, что действующая с 2015 года компания имеет свое конструкторское бюро, современное производство, команду разработчиков и инженеров. Это дает ей возможность успешно справляться с задачами, требующими автоматизации разных отраслей и сфер бизнеса независимо от их сложности.

Напомним, открытие собственных производств в Москве обеспечивает инвесторам выход на крупные рынки сбыта. Кроме того, им доступны качественная инфраструктура и мощная системная поддержка города. Столичные компании сейчас вправе получить более двадцати мер, среди которых субсидии и целевые займы. Для них также действует ряд антикризисных инструментов.