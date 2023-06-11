Водитель грузовика погиб в Москве после столкновения с ограждением и КамАЗом Фото: Департамент транспорта Москвы

На 29-м километре Киевского шоссе в Москве утром 11 июня произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Они столкнулись с ограждением дорожных работ. Водитель одного из транспортных средств погиб на месте происшествия, сообщает прокуратура столицы.

Авария произошла примерно в 6:30 утра. Водитель грузового автомобиля Исузу помимо препятствия также врезался в КамАЗ. Удар пришелся на место водителя фуры. Автомобилист погиб.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Проверка находится на контроле прокуратуры.

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия до сих пор затруднено, сообщал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

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