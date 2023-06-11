Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в День России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о прогнозе погоды на 12 июня. В День России в центральной России, в том числе — в Москве и Подмосковье, будет тепло, но холоднее, чем положено по климатической норме.

В Москве антициклон сохранит солнечную и сухую погоду, отметил синоптик. Ночью с 11 на 12 июня температура опустится до +6-9 градусов. Днем 12 июня в столице ожидают уже от 19 до 21 градуса тепла.

Ранее KP.RU писал, что 11 июня, в воскресенье, в Москве прогнозируют переменную облачность и до 18 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет значительно выше нормы — порядка 758 мм ртутного столба. Также не ожидаются осадки.