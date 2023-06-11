Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве Фото: Shutterstock

Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в районе станции метро «Домодедовская» в Москве. Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших пока остается неизвестной. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в официальном телеграм-канале.

Камеры наблюдения за дорогой засняли момент аварии. Видно, что легковушка не остановилась на запрещающий сигнал светофора и на полной скорости врезалась в машину, которая ждала зеленый. После этого задетый автомобиль продолжил движение, пересекая перекресток, где столкнулся еще с одним авто. Сам «инициатор аварии также остановился не сразу, врезавшись еще и в разделительное ограждение между полосами.

На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области временно осуществляется по одной полосе, в центр — по двум полосам.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в столице водитель грузовика погиб после столкновения с ограждением и КамАЗом, писал KP.RU.