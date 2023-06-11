Спасенный из машины каршеринга в ЗАО Москвы львенок получил паспорт Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В марте 2023 года специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы спасли маленького львенка. Малыш был болен рахитом, а также непропорциональное развитие рахита. Детеныша обеспечили необходимым питанием и уровнем активности, благодаря чему сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Теперь львенок получил ветпаспорт, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Осмотревшие малыша специалисты пришли к выводу, что его болезни развились в следствие неправильного питания. Его конфисковали и прозвали Зевсом. Сейчас малыш живет в Центре реабилитации диких животных, где его лечат. В рацион львенка ввели достаточное количество мяса, а в летнем вольере он может вдоволь побегать.

Также Зевса привили и чипировали. Состояние животного стало значительно лучше. Как и положено малышам, большую часть дня он проводит в подвижных играх, которые чередуются с продолжительным сном.

Ранее KP.RU писал, что о диких животных, оказавшихся в руках недобросовестных владельцев, можно сообщить по телефону +7 (495) 777-77-77 или в новом Telegram-боте «Спаси сову».