Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Все ограничения, связанные с проводимыми работами, сняты.

Ранее сообщалось, что с 23:00 9 июня до 05:00 13 июня будет временно недоступно движение в Лефортовском тоннеле и на его съездах, на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца от улицы Золоторожский Вал, дом 11, строение 38, до Спартаковской площади, дом 1/2. Также проехать нельзя будет по внутренней стороне ТТК от Спартаковской улицы, дом 16, строение 15, до шоссе Энтузиастов, дом 5, строение 2. Временно перекрывали съезды на внутреннюю часть ТТК с Лефортовской набережной в районе улицы Радио, с Красноказарменной набережной и с улицы Золоторожский Вал, а также с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК.

Это было связано с проведением ремонтных работ — в Лефортовском тоннеле меняли асфальт. Работы завершили раньше запланированного, и уже вечером 11 июня все ограничения полностью сняли.