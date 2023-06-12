Двух человек спасли при пожаре в гостинице на проспекте Мира в Москве

Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В Москве потушили пожар в жилом доме на проспекте Мира, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании на проспекте Мира, 102к2поступило в экстренные службы вечером 11 июня. По данным их открытых источников, по этому адресу располагается гостиница.

Пожар произошел на пятом этаже здания, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огнеборцы подали три водяных и пенный стволы и потушили пламя. С помощью устройства «Феникс» специалисты спасли двух человек из горящей гостиницы. Никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что в Орехово-Зуево 12 июня произошел пожар в частном доме. Погибли четыре человека – две пожилые женщины и двое детей шести лет. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.