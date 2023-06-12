Пожар потушили в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В Москве потушили пожар в жилом доме на Профсоюзной улице. Никто из жильцов не пострадал, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании поступило в Службу 112 в понедельник, 12 июня, в 01:20. На место оперативно прибыли спасатели – горела одна из квартир. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь потушили в 02:24, пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Пока не уточняется, что стало причиной пожара.

Еще один пожар произошел в ночь на 12 июня на проспекте Мира в Москве: горела гостиница, писал KP.RU. Площадь возгорания составила 60 «квадратов». Двух человек спасли из горящего здания, никто из сотрудников и постояльцев отеля не пострадал.