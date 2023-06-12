Владимир Ефимов назвал число помещений в ЦАО, которые малый и средний бизнес по преимущественному праву выкупил у города

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Центральный административный округ (ЦАО) остается наиболее интересным с точки зрения выкупа коммерческой недвижимости малым бизнесом по преимущественному праву. Суть возможности в том, что такие предпринимали, если они два года и более арендуют один и тот же объект, не имеют штрафов, могут стать собственниками помещений. Если же помещение продается со специализированного аукциона для МСП (малого и среднего предпринимательства), срок аренды должен составлять не менее трех лет. Есть определенные требования и к самой недвижимости.

— С 2011 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города по преимущественному праву почти 2,2 тысячи объектов площадью 453,9 тысячи квадратных метров в центре столицы. Именно в этом округе коммерческая недвижимость пользуется наибольшим спросом, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала этого года малый и средний бизнес заключил 40 договоров купли-продажи помещений в центральном округе. В этих помещениях продолжают работать офисы, службы быта, парикмахерские и другие предприятия.

Следом за ЦАО по числу выкупленных объектов идут юг и север столицы. Здесь субъекты МСП воспользовались преимущественными правом выкупа 872 и 872 раз соответственно. Суммарная площадь помещений для двух округов составила 359 тысяч кв.м.

Выкупить недвижимость у города, можно, совершив единовременный платеж, или в рассрочку сроком до семи лет. Чаще всего бизнес выбирает второй вариант. Став полноправным собственником, предприниматель может без согласования с городом делать ремонт и сдавать помещение в аренду. Если же используется рассрочка, тогда нужно получить согласование у Департамента городского имущества.

Для выкупа арендуемых у города помещений нужно воспользоваться электронной госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».