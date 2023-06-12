Музыка Сергея Рахманинова будет звучать на станциях БКЛ в Москве

Произведения великого композитора будут звучать с 21:00 до 23:00/ Фото: meloman.ru

В Московском метрополитене на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры смогут услышать музыку Сергея Рахманинова. Произведения великого русского композитора будут играть две недели с 21:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Акция приурочена у 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. На БКЛ прозвучат фрагменты концерта для фортепиано с оркестром №2 до-минор, концерта для фортепиано с оркестром №3 ре-минор, ор. 30, оркестровой сюиты «Симфонические танцы» и прочее.

В Дептрансе добавили, что после запуска БКЛ многие праздничные мероприятия и акции проводят именно там.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 200-летию писателя Александра Островского. Тираж проездных ограничен, их можно приобрести на Кольцевой линии метро.